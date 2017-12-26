Дистанционное открытие счетов в банках запустят в России в 2018 году

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Закон, внедряющий механизм удаленной идентификации лиц, одобрен Советом Федерации. Об этом сообщили в Центральном банке РФ. Нововведение позволит дистанционно отрывать банковские счета с лета 2018 года.

"Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке", цитирует первого заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову "Газета.ру".

Для начала действия новшества необходимо, чтобы была сформирована технологическая инфраструктура. Банки также должны подготовить свои информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных.

О том, что кредитные организации планируют дать клиентам право открывать счета дистанционно сообщалось в феврале 2017 года. Предполагалось, что для этого нужно будет сотруднику банка свои паспортные и биометрические данные при помощи инструментов видеосвязи. К последним относятся такие параметры, как: форма лица, голос, сетчатка глаза и рисунок ладони, которые являются уникальными для каждого человека. На основе этих сведений можно будет пройти идентификацию, оформив зашифрованную биометрическую карту клиента, а затем открыть счет в любом российском банке, вне зависимости от места жительства.