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Общество

17 января, 09:50

Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросу приема новых купюр

деньги общество

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Роспотребнадзор с 18 по 25 января открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца номиналом 2000 рублей и 200 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве назвали незаконным отказ продавцов принимать новые купюры номиналом 2000 рублей и 200 рублей. Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Информация о режиме работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Банк России ввел в обращение 12 октября 2017 года.

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