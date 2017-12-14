Россияне стали меньше снимать наличные с пластиковых карт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россияне стали меньше снимать наличные с банковских карт. По данным Центробанка, в 2017 году деньги снимали на четыре процента меньше раз, чем в 2016. Всего было совершено 2,4 миллиарда операций.

Кроме того, общая сумма всех снятых средств за девять месяцев уменьшилась примерно на 300 миллиардов рублей, сообщают "Аргументы недели".

Выяснилось, что жители РФ предпочитают оплачивать покупки и услуги картами, а не наличными. Количество таких транзакций выросло на 40 процентов. Продолжает расти и число выданных банковских карт. К сентябрю оно достигло 265 миллионов. Еще десять лет назад по всей стране действовало всего около 100 миллионов карт.

Отмечается также, что россияне в этом году активнее стали пользоваться услугой перевода средств с карты на карту и вносить наличные на свои счета.

В будущем каждый россиянин сможет получить уникальный идентификатор на банковской карте, на который будет записана информация о льготах. По ID в аптеках и магазинах граждане смогут получить скидки. В настоящий момент эту систему прорабатывает ассоциация "Финтех".