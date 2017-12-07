Курс биткойна превысил 14 тысяч долларов

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Курс биткойна снова побил рекорд: в среду он вырос более чем на 12 процентов и превысил отметки в 13 и 14 тысяч долларов,

На бирже CoinDesk последние котировки находятся на уровне 14,118 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap.com, капитализация криптовалюты превысила 234 миллиарда долларов. Отметку в 100 миллиардов долларов биткойн впервые преодолел в октябре.

С начала 2017 года курс биткойна взлетел более чем на 1400 процентов. В целом рынок всех криптовалют составляет 257 миллиардов долларов.