Титов предложил установить минимальный стаж для выхода на пенсию

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В России срок выхода на пенсию должен определяться согласно трудовому стажу и желанию гражданина уйти на заслуженный отдых. Однако 30-летний трудовой стаж должен быть минимальным, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, передает телеканал Москва 24.
По его словам, россияне должны отработать определенное количество лет, после чего ему предоставят право на хорошую страховую пенсию.
Титов отметил, что если стажа для выхода на хорошую пенсию не хватит, его можно купить у государства.
Также он предложил сочетать накопительный и солидарный механизмы обеспечения. Первый механизм могут применять люди с достатком выше среднего. Остальная система будет распространяться на пенсионное обеспечение всех остальных россиян.
Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили ввести уголовное наказание за нарушение прав сотрудников перед пенсией и их увольнение. В ведомстве отметили, что уже разработали план создания условий для повышения пенсионного обеспечения россиян.
Титов предложил установить минимальный стаж в 30 лет для выхода на пенсию
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