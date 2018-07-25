За увольнение работников перед пенсией предложили ввести уголовное наказание

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Минтруде предложили ввести уголовное наказание за нарушение прав сотрудников перед пенсией и их увольнение. Об этом сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что уже разработали план создания условий для повышения пенсионного обеспечения россиян.
В Минтруде также хотят узнать мнение социальных партнеров – объединений профсоюзов и работодателей. Проект плана им представят уже в июле.
Введение уголовное ответственности за увольнение сотрудников в возрасте проработают к декабрю. Предполагается, что это защитит трудовые права россиян.
Накануне стало известно, что правительство предложит индексацию пенсий с 1 января ежегодно. Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что при нынешних параметрах инфляции прибавка к пенсии тысячи рублей составит около 7 процентов индексации.
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