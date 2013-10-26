Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2013, 15:18

Спорт

Боксер Алоян выиграл золото чемпионата мира

Россиянин Миша Алоян завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Алма-Ате.

Российский боксер, выступающий в весе до 52 килограммов, в финальном поединке одолел Ясурбека Латипова из Узбекистана.

Один из основных фаворитов соревнований, валлиец Эндрю Селби, выбыл в полуфинале, уступив Латипову.

Отметим, что это золото стало вторым для Алояна на чемпионатах мира. Он выиграл первенство планеты в 2011 году в Баку.

чемпионат мира боксеры

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика