Боксер Алоян выиграл золото чемпионата мира

Россиянин Миша Алоян завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Алма-Ате.

Российский боксер, выступающий в весе до 52 килограммов, в финальном поединке одолел Ясурбека Латипова из Узбекистана.

Один из основных фаворитов соревнований, валлиец Эндрю Селби, выбыл в полуфинале, уступив Латипову.

Отметим, что это золото стало вторым для Алояна на чемпионатах мира. Он выиграл первенство планеты в 2011 году в Баку.