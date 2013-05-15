Россияне вышли в финал чемпионата Европы по футболу до 17 лет

В полуфинальном матче Чемпионата Европы U-17 подопечные Дмитрия Хомухи сломили сопротивление команды Швеции. В основное время ни одному из соперников отличиться не удалось, хотя практически весь второй тайм, россияне провели в большинстве. На 48-й минуте за второе предупреждение в составе шведов был удалён полузащитник Эрдаль Ракип. Скандинавы, сумевшие сохранить нулевую ничью, рассчитывали выиграть в серии послематчевых пенальти, и чуть-было не преуспели в этом.

После четырёх ударов с каждой стороны сборная Швеции выигрывала 4:3. Ей требовалось лишь реализовать пятый, но "выстрел" форварда Мирзы Халваджича парировал голкипер и капитан нашей дружины Антон Митрюшкин. Пятый пенальти россиян реализовал нападающий Алексей Гасилин, и в результате серия продолжилась. В роли пробивающих поучаствовали даже оба вратаря, реализовавшие десятые по счёту пенальти. При счете же 9:9 темнокожий хавбек шведов Исак Ссеванкамбо послал мяч с "точки" выше ворот, а вот бивший после него Рамиль Шейдаев, пропустивший все матчи группового этапа из-за дисквалификации, оплошности при исполнении одиннадцатиметрового не допустил.

В итоге серия закончилась со счетом 10:9 в нашу пользу! И теперь в решающей встрече турнира сборная России, большую часть которой составляют представители московских клубов, померятся силами со сборной Италии, которая в другом полуфинале обыграла 2:0 хозяев чемпионата - словаков. Напомним, что наши футболисты уже встречались со "Скуадрой Адзуррой" на групповом этапе и добились в матче с ней ничьей 1:1.

Андрей Ярков