В ЦАО завершено благоустройство дворов в микрорайоне Шелепиха

Комплексное благоустройство дворовых территорий в микрорайоне "Шелепиха" Центрального округа столицы завершено. Об этом заявили в префектуре ЦАО.

"Адресная программа была сформирована по обращению жителей, муниципалитет Пресни и депутаты районного собрания нас поддержали, работы по благоустройству профинансированы за счет дополнительных средств из городского бюджета", - пояснил префект ЦАО Сергей Байдаков.

В настоящий момент работы выполнены по адресам: Шелепихинская набережная, дом 10, 12, 18 и Мукомольный проезд, дом 7; корпусы 3 и 4; Мукомольный проезд, дом 9, корпусы 1 и 2.

В микрорайоне уже заменили 7 тысяч 725 кв. метров асфальтового покрытия и 976 погонных метров бордюрного камня, восстановили и благоустроили 6905 кв. метров газона, установили 1108 погонных метров ограждений.

Кроме того, во дворах установили новые игровые детские площадки с современным покрытием, обустроили спортплощадку и организовали парковочные места.

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