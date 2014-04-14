Здание в центре Москвы реконструируют без расширения площади

Здание в Токмаковом переулке будет реконструировано без увеличения площади. План реконструкции был одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы на заседании 10 апреля.

Изначально инвестор планировал реконструировать здание по адресу: Токмаков переулок, владение 11, строение 1 с увеличением площади 1,5 тысяч квадратных метров, вместо существующих 1,2 тысяч. Но поскольку дом расположен на заповедной территории "Басманное-Лефортово", застройка там строго регулируется. "ГЗК одобрила реконструкцию по существующему положению", - говорится в сообщении на официальном сайте Москомстройинвеста.

Также на заседании 10 апреля было 28 вопросов о реализации инвестпроектов, планировок территорий, проектов ГПЗУ и прочего.