Коробка с экстремистской надписью найдена в подмосковном Монино

В подмосковном Монино у почты была обнаружена подозрительная коробка предположительно с взрывным устройством. Однако информация не подтвердилась. Полиция ищет злоумышленника. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Утром 14 июня в городском поселении Монино на Новинском шоссе, 4 у почтового отделения была обнаружена картонная коробка из-под обуви с надписью "Бомба для русских, умри". Оперативные службы оцепили место происшествия, проверили коробку. В ней оказались скрученные изолентой кирпич, четыре деревянных бруска, батарейка, два патрона калибра 7,62 мм и 5,45 мм. Все изъятые предметы отправлены на экспертизу", - рассказал собеседник.

По данному факту отдел дознания "Щелковское" начал доследственную проверку.

Екатерина Карачева