Мексиканский боксер скончался после нокаута

Мексиканский боксер Фрэнки Леал скончался после проигранного им поединка. Боец получил серьезное повреждение головного мозга, которое повлекло за собой сначала кому, а затем смерть.

Леал серьезно пострадал в ходе субботнего поединка со своим соотечественником Раулем Хиралесом, сообщает Boxingscene.

Спортсмен был нокаутирован и покинул ринг на носилках, после чего был госпитализирован. В больнице Леал впал в кому.

Врачи диагностировали у него серьезное повреждение головного мозга. Боксера перевели для дальнейшего лечения в Ла-Пас, а затем - в Сан-Диего, но Леал, не приходя в сознание, скончался.

Послужной список Леала на профессиональном ринге - 20 побед, 8 поражений, 3 ничьих. 13 боев мексиканец выиграл нокаутом.