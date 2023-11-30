Wildberries опровергла информацию о повышении стоимости обратной доставки

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Маркетплейс Wildberries опроверг сведения о повышении стоимости обратной доставки товаров на склад. Для клиентов действуют установленные ранее условия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", – указано в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что маркетплейс повысил стоимость возврата товара на склад. По информации некоторых телеграм-каналов, суммы доходили до тысячи рублей.

До этого сообщалось, что Wildberries станет скрывать негативные отзывы клиентов, которые не относятся к продавцу или самому товару. Первый эксперимент провели 28 ноября.

Также в маркетплейсе уточнили, что скрытые негативные комментарии не будут учитываться в рейтинге.

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