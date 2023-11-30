УАЗ вернет подушки безопасности в комплектацию автомобилей в начале 2025 года

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен вернуть подушки безопасности в комплектацию своих автомобилей в начале 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Алексея Спирина.

Подушки безопасности перестали вносить в комплектацию еще в 2022 году в связи с санкциями. По словам Спирина, в индустриальном парке УАЗ скоро будет создано производство систем пассивной безопасности для автомобилей.

Такой договор заключило ПАО "Соллерс" 29 ноября на Международной выставке-форуме "Россия". Из соглашения следует, что объем инвестиций в проект составляет 1,5 миллиарда рублей. Как уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, речь идет о выпуске подушек безопасности со стопроцентной локализацией производства рулевой колонки, самого руля и ремней безопасности.

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