Ханс-Петер Мозер получил пост генерального директора завода "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Завод "Москвич"

Ханс-Петер Мозер получил пост генерального директора АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Ранее занимавший эту должность Дмитрий Пронин стал председателем совета директоров компании.

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в Германии. Там он получил образование в одном из лучших вузов страны в сфере экономики и управления предприятием. В компании рассказали, что Мозер имеет обширный опыт деятельности на руководящих должностях в крупных международных и отечественных фирмах. В своей работе он демонстрировал лидерские качества, способность добиваться отличных финансово-экономических результатов.

Кроме того, подчеркнули в компании, Мозер способен отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху, внедряя гибкие подходы, актуальные решения и структурированное управление.

Ранее стало известно, что свыше 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси" и приступили к работе на дорогах города. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря этому поездки пассажиров будут более безопасными и надежными.

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