Компания "Электрорешения" выпустит облигации на 1 млрд рублей на Мосбирже

Фото: ООО "Электрорешения"

Производитель и поставщик электротехнического оборудования – компания "Электрорешения" (товарный знак EKF) – выпустит облигации объемом 1 миллиард рублей на Московской бирже. Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам третьего квартала 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

"EKF раскрывает стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заем выпускается на 3 года, доходность по купону – на уровне 12,3% годовых. Купонный период – 3 месяца. Предварительная дата размещения – 5 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что среди факторов инвестиционной привлекательности – EKF со 100% ростом за последние 2 года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения, компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории "Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность". 13 апреля АКРА повысило кредитный рейтинг ООО "Электрорешения" до уровня BBB (RU).

Кроме того, EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников, отметили в компании. С финансовыми показателями EKF можно ознакомиться здесь.

"Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идем к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы в том числе нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 миллиардов рублей в год", – заявила финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.

Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений, заключили в компании.

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