Qiwi опровергла информацию о возможном отзыве лицензии банка

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Появившаяся в ряде телеграм-каналов информация о возможном отзыве лицензии у "Киви банка" является ложной. Об этом не упоминается в предписании Центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на Qiwi.

"Суть предписания регулятора "Киви банку" уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля. В предписании нет упоминаний про лицензию", – заявили в пресс-службе.

Во вторник, 25 июля, "Киви банк" временно частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета, а также приостановил снятие наличных из-за претензий ЦБ к отчетности. Отмечалось, что кредитная организация находится в диалоге с Банком России с целью уточнения деталей предписания и устранения недочетов.

Позже в группе Qiwi выразили неуверенность, что смогут восстановить вывод средств физическим лицам и снятие наличных. Добавлялось, что деятельность банка может подпасть под более внимательное отслеживание со стороны ЦБ.

"Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков физлиц