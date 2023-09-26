Компания VK завершила перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию

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Компания VK окончательно завершила перерегистрацию с Британских Виргинских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные реестра САР.

Первые три дочерние компании VK: "ВК МГЛ Лимитед", "ВК ЭКВИТИ" и "ВК Образовательные Технологии" – были зарегистрированы в этом САР еще 21 августа.

В начале августа компания VK сообщила о решении совета директоров прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и перерегистрироваться в качестве международной организации в соответствии с законодательством РФ.

По словам представителя компании, после госрегистрации VK в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) ее российские глобальные депозитарные расписки будут конвертированы в акции.