Компания My.Games начала переговоры по продаже Boosty

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Компания My.Games приступила к переговорам по вопросу продажи сервиса монетизации контента Boosty, пишет "Коммерсант".

По информации издания, компания планирует осуществить реструктуризацию сервиса. В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо. Последнее же будет продано до конца года, уточняет газета.

СМИ выяснило, что сейчас есть несколько потенциальных покупателей. Источник издания добавил, что купить активы может VK.

Отмечается, что Boosty после блокировки онлайн-платформы Patreon в РФ стал одной из самых популярных площадок монетизации контента.

Роскомнадзор ограничил доступ к отдельным страницам сервисов Patreon и Grammarly в августе прошлого года. В ведомстве уточняли, что такое решение было принято в рамках регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.