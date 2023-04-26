Нефтегазовый гигант Wintershall Dea начал вывозить персонал из России

Фото: ТАСС/Swen Pförtner/dpa/picture-alliance

Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea на данный момент изучает все варианты выхода из своих российских активов, а также вывозит персонал из России. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор организации Марио Мерен.

Он подчеркнул, что компания больше не видит перспектив энергетического сотрудничества с Россией в ближайшем будущем. По словам Мерена, такое решение является окончательным.

"Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим председатель добавил, что процесс выхода из российских активов является сложным. Он заявил, что власти РФ постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры, мешающие иностранным компаниям покинуть рынок России.

В январе Wintershall Dea объявила о намерении покинуть РФ. В компании подчеркивали, что она уйдет с рынка в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами. Уже в феврале стало известно, что компания полностью списала долю в "Северном потоке" после утечек на газопроводах.

