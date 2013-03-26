За месяц с помощью Портала поставщиков заключено 685 контрактов

Спустя месяц после запуска пилотного проекта "Портал поставщиков" с помощью сервиса зарегистрировано более 24 тысяч оферт, заключено 685 контрактов и более 1 тысячи контрактов находятся на стадии заключения.

Период проведения пилотного проекта - с 25 февраля по 1 июля 2013 года, сообщили в тендерном комитете столицы.

На портале работает форум, где пользователи могут оставлять свои комментарии и предложения по модернизации системы. Полученные замечания учитываются разработчиками при обновлениях портала.

В рамках проекта всех пользователей консультируют по вопросам доступа к подсистемам "Электронный магазин" и "Портал поставщиков", кроме того, оказывается информационная и методическая поддержка пользователей.

Напомним, правительство Москвы в целях повышения прозрачности закупок малого объема приняло распоряжение "О проведении пилотного проекта по использованию подсистемы единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы "Портал поставщиков".

Проект проводится совместно с департаментом образования Москвы.