25 ноября, 15:43

МНПЗ завоевал золото на чемпионате высокотехнологичных профессий

Фото: Сергей Отрошко

Специалист производственной безопасности Московского НПЗ победил в финале XII Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего", сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками чемпионата, который прошел в Екатеринбурге, стали 500 представителей промышленных предприятий из 15 стран мира.

В номинациях были представлены все основные направления высокотехнологичных отраслей промышленности, включая автоматизацию бизнес-процессов, машинное обучение, инженерное мышление и дизайн, сетевое и системное администрирование, квантовые технологии, охрану труда и окружающей среды, информационную безопасность.

В рамках мероприятия специалисты разрабатывали технологические решения, тестировали отечественное оборудование и материалы, служащие для импортозамещения и оптимизации производственных процессов.

Эксперты оценивали оперативность и оригинальность решений, способность конкурсантов быстро усваивать новые знания и применять их в нестандартных ситуациях. Победителем в компетенции "Охрана труда" в рамках международного зачета стала специалист по промышленной безопасности МНПЗ Юлия Алымова.

По словам начальника управления производственной безопасности "Газпром нефти" Виктора Сорокина, нефтегазовая отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.

"Это возлагает на нас особую ответственность с точки зрения постоянного повышения не только эффективности самих производственных процессов, но и их безопасности для людей и окружающей среды", – отметил он.

В заключение Сорокин добавил, что участие в чемпионате – это возможность сравнить опыт компании с достижениями других лидеров производства.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, как в столице готовят специалистов в промышленной сфере. По его словам, в городе развивается комплексная система профессиональной подготовки молодых специалистов.

Как отметил глава департамента, целевые программы максимально соответствуют потребностям современных предприятий, а они в свою очередь активно сотрудничают с учебными заведениями.

