Дискуссия "Энергия в большом городе" прошла в Музее Москвы в рамках образовательного цикла

Фото: Сергей Шинов

Дискуссия "Энергия в большом городе" прошла в Музее Москвы в рамках нового образовательного цикла "Энергия Москвы: взгляд в будущее", сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

Мероприятие объединило представителей промышленных, электрогенерирующих и сбытовых предприятий столицы, которые обсудили последние тенденции на рынке топлива и энергетики в мегаполисе.

В качестве экспертов выступили представители Мосэнерго, МОЭК, Мосэнергосбыта, Музея городского хозяйства Москвы, а также МНПЗ и сети электрозаправочных станций "Розетка" компании "Газпром нефть". Спикеры отметили значимость топливно-энергетического комплекса столицы, тенденции к более надежному, экологичному и безопасному снабжению города ресурсами.

По словам начальника управления развития МНПЗ Павла Берестенева, завод планирует полностью перейти только на выпуск светлых нефтепродуктов и битума для строительства дорог благодаря строительству технологического комплекса, который увеличит глубину переработки нефти почти до 100%.

В рамках дискуссии также обсудили инфраструктуру и для владельцев электромобилей на примере ЭЗС "Розетка". Их размещают как на автозаправочных станциях, так и в партнерских локациях с высокой транспортной и деловой активностью. К концу года компания планирует увеличить сеть в столичном регионе до 64 ЭЗС.

Кроме того, эксперты обсудили кейсы о разработке и применении современных турбин с высоким коэффициентом полезного действия на столичных ТЭЦ, возможностями использования жителями города солнечных батарей для генерации энергии, потенциалом развития электротранспорта.



По словам доктора технических наук, главного специалиста инженерного управления ПАО "Мосэнерго" Юрия Радина, основная задача – генерировать электроэнергию теми темпами, каких требует потребитель, и даже с определенным запасом. Для этого предприятие внедряет в работу передовые технологии, вводятся новые объекты генерации, устанавливаются новые турбины.

"Чтобы "срезать" пики и интегрировать новых клиентов, предлагается использовать современный механизм управления спросом. Это значит, что по определенной команде системного оператора клиент обязуется снижать потребление, получая за это дополнительные деньги. Если сильно упростить, это можно назвать "электрическим кешбэком", – пояснила заместитель директора АО "Мосэнергосбыт" Юлия Опря.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели заявил, что нефтяной сектор России работает устойчиво и "верстает планы на будущее". Как подчеркнул президент, на данный момент Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее. Страна обеспечивает около 10% мировой добычи, в текущем году показатель составит 510 миллионов тонн. Это на 1% ниже прошлогоднего результата.