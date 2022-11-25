"Яндекс" допускает передачу управления группой компаний российскому менеджменту

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" рассматривает возможность передачи российскому менеджменту управление группой компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"...рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту "Яндекса", – указано в заявлении.

Помимо этого, стало известно, что международные части бизнесов "Яндекса" будут выделены в отдельные компании. К таковым относятся разработки в области автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и разметки данных.

При этом в компании подчеркнули, что беспилотники и облачные сервисы "Яндекса" также продолжат работу в России.

Ранее сообщалось, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин до конца текущего года оставит должность, после чего перейдет на работу в "Яндекс".

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