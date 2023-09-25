Haier закроет производство техники Candy в России – СМИ

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Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское подразделение принадлежащей ему итальянской компании Candy. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

"Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу", – объяснил собеседник издания.

В последние годы завод показывал низкую прибыльность. В частности, после начала СВО предприятие выпускало не больше 300–400 тысяч единиц техники в год при плановом показателе в 1 миллион единиц.

Отмечается, что часть сотрудников ООО "Канди С.Н.Г." переведут на работу в Haier Group, остальных же будут вынуждены уволить.

Ранее стало известно, что в первой половине текущего года импорт ноутбуков в РФ сократился до 1,03 миллиона штук, или на 46% по сравнению с показателями 2021 года. Параллельно увеличилась доля отечественных брендов на рынке – на 16%.



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