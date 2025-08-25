На портале "Russpass.Бизнес" появилась подборка площадок Москвы для деловых мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале для представителей туристической отрасли "Russpass.Бизнес" опубликован каталог московских локаций, подходящих для проведения деловых мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Москва предлагает все возможности для организации бизнес-событий любого уровня. Подборка на Russpass уже объединяет больше 150 площадок и будет дополняться", – указала она.

По словам вице-мэра, предложенные варианты позволяют сочетать деловую программу с культурной, а также дают участникам мероприятий возможность познакомиться с историей и достопримечательностями мегаполиса.

В каталог вошли такие места, как инновационный кластер "Ломоносов", музей-заповедник "Царицыно", Третьяковская галерея, Государственный Дарвиновский музей и другие пространства.

Помимо самих локаций, в сборнике представлена информация об их вместимости и оснащении, а также контактные данные для бронирования. Для удобства разработчики добавили фильтры, облегчающие поиск. Например, пользователи могут задать расстояние до центра города, количество залов и технические характеристики.

В частности, на ВДНХ можно провести лекции, выставки и конференции в павильоне "Рабочий и колхозница", центре "Космонавтика и авиация", а также музее "Атом". В подборку в том числе входят такие знаковые столичные места, как Музей Победы, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Культурный центр ЗИЛ и Московский планетарий, а также театры, отели и другие объекты.

Кроме того, в прошлом году в Москве было начато строительство современного конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо", который планируется сделать главной площадкой России для деловых мероприятий к 2030 году.

Ранее в сервисе Russpass появились озвученные искусственным интеллектом (ИИ) аудиогиды по Москве. Первые пять маршрутов уже доступны на платформе.

Например, экскурсии посвящены Дому-музею Пастернака, павильону № 29 ВДНХ и Государственному историческому музею. Аудиогиды представлены в виде плейлистов с фотографиями и текстовыми описаниями. До конца года планируется создать еще более 1,5 тысячи аудиорассказов о знаковых местах столицы.