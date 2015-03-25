25 марта 2015, 19:21Экономика
Адреса пешеходных переходов для размещения вендинговых автоматов
- шоссе Энтузиастов, дом 22/18
- Проспект Мира, дом 150
- улица Большая Тульская, дом 44
- улица Коровий Вал, дом 1
- улица Садовая-Триумфальная, дом 22
- улица Красная Пресня, дом 2
- Комсомольская площадь, дом 2
- улица Садовая-Кудринская, дом 2/62
- улица Земляной Вал, дом 24
- Преображенская площадь, дом 12
- Комсомольская площадь, дом 6
- улица Смоленский бульвар, дом 10
- шоссе Энтузиастов, вл. 44А
- Мост Андреевский - 1-я Фрунзенская улица
- улица 1-я Тверская-Ямская, дом 36
- Театральный проезд, дом 2
- Проспект Академика Сахарова, дом 12
- улица Садовая-Черногрязская, дом 22
- Ленинский проспект, дом 2
- улица Золоторожский Вал, дом 42
- Площадь Победы, дом 2, корпус 2
- улица Тверская, дом 16
- Проспект Мира, дом 78
- Звенигородское шоссе, дом 1
- Комсомольский проспект, дом 28
- Манежная площадь дом 1
- улица Чертановская, дом 2
- Мост Богдана Хмельницкого - площадь Европы - Ростовская набережная, через р. Москву