"Вкусвилл" возобновил продажу алкоголя во всех магазинах в Москве и Подмосковье

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Алкоголь снова доступен во всех магазинах торговой сети "Вкусвилл" в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва".

Продажу продукции приостановили 3 марта в связи с переустановкой программного обеспечения. Как подчеркнули в торговой сети, технические работы заняли ровно три недели и завершились в срок.

Магазин был основан в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. На данный момент в составе сети есть более 1 300 магазинов в 70 российских регионах. Помимо этого, сеть имеет более 120 закрытых складов для реализации онлайн-заказов.

Ранее в компании произошла утечка данных пользователей. Специалисты самостоятельно обнаружили утечку и приняли необходимые меры.

Мошенникам удалось овладеть номерами телефонов, электронными почтовыми адресами, а также последними четырьмя цифрами банковских карт клиентов. Утекшие данные не содержали информации об именах, адресах и полных платежных данных клиентов.

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