"Вкусвилл" приостановит продажу алкоголя в Москве и области по техническим причинам

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Сеть магазинов "Вкусвилл" по техническим причинам временно уберет напитки с содержанием алкоголя из ассортимента точек в Москве и Московской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сети.

"Это связано с переустановкой программного обеспечения", – пояснили в пресс-службе, уточнив, что процесс займет не более 20 дней.

Магазин был основан в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Сейчас в составе сети есть более 1 300 магазинов в 70 российских регионах. Помимо этого, сеть имеет более 120 закрытых складов для реализации онлайн-заказов.

Ранее в компании произошла утечка данных пользователей. Специалисты самостоятельно обнаружили утечку и приняли необходимые меры.

Мошенникам удалось овладеть номерами телефонов, электронными почтовыми адресами, а также последними четырьмя цифрами банковских карт клиентов. Утекшие данные не содержали информации об именах, адресах и полных платежных данных клиентов.



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