Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября – начале декабря

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Первые магазины спортивных товаров Desport, которые появятся на месте Decathlon, намерены открыть в последнюю неделю ноября – начале декабря. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что первые точки заработают в Москве и Санкт-Петербурге, а уже в будущем сеть будет расширена и на другие города. Планируется открыть около 30 точек до конца года.

"Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров", – цитирует Евтухова ТАСС.

В конце октября стало известно, что компания АРМ, которая приобрела бизнес Decathlon в РФ, объявила о запуске новой сети Desport. Магазины смогут принять первых посетителей в начале зимы.

Представители АРМ также уточнили, что название новой сети Desport в переводе со старофранцузского означает "развлечение", "игра". Оно напоминает о самом происхождении слова "спорт".

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