Судебный спор не угрожает выпуску "Мирамистина" в России

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Судебный спор, из-за которого была заблокирована деятельность компании-производителя антисептика "Мирамистин" и "Окомистин" в России, не ставит под угрозу выпуск препарата. Об этом в интервью ТАСС заявил адвокат собственников компании "Инфамед" Рубен Маркарьян.

Адвокат подчеркнул, что спор между владельцами ООО "Инфамед" и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата. Он не ставит под угрозу реализацию антисептика на территории России.

Ранее Маркарьян сообщил, что работа "Инфамед" была заблокирована в РФ по решению суда. Ограничения приостановили работу 164 медицинских представителей компании.

Судебный спор связан с действиями Павла и Оксаны Хейфиц, которые предложили свои услуги и помощь в продаже "Инфамеда" его владельцу, убедив того заключить фиктивную сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 миллиона рублей) против реальной – свыше1 миллиарда рублей.

Владельцы "Мирамистина" подали заявление о мошенничестве на действия семьи Хейфиц. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.