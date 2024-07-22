В России закроется компания Warner Bros.

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Отделение компании Warner Bros. закроется в России. Соответствующий документ уже опубликован в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает Pravda.Ru.

В постановлении отмечается, что решение о ликвидации юридического лица приняли 19 июля 2024 года.

В 2022 году Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы. Ограничение вступило в силу для телеканалов, входящих в состав Национальной медиагруппы.

Киностудия лично запретила трансляцию своей продукции. Картины студии на регулярной основе становились самыми просматриваемыми на канале СТС.