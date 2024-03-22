Бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В января 2024 года столичный бизнес израсходовал примерно 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Однако при этом он уточнил, что энергопотребление в столице увеличилось на 5,8% по сравнению с январем 2023 года. Больше всего, как он утверждает, электричества потреблял промышленный сектор, использовав до 504 миллионов киловатт-часов (увеличение в январе произошло на 11,7% по сравнению с прошлым годом).

"Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности", – уточнил заммэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Также больше всего энергии потреблял и городской транспорт. Например, в январе использование транспортом электричества увеличилось на 9,6% и достигло 250 миллионов киловатт-часов. По словам Ефимова, такая тенденция связана с интенсивным развитием транспортной инфраструктуры в 2023 году. Кроме того, он связал рост энергопотребления с открытием станций БКЛ и двух центральных диаметров, а еще речных электросудов.

В департаменте уточнили, что в целом энергопотребление в Москве увеличилось на 7,4% по сравнению с январем прошлого года, до 4,4 миллиарда киловатт-часов.

Ранее Ефимов заявлял, что промышленные предприятия Москвы за 2023 год увеличили энергопотребление на 3,8%, до более 5,1 миллиарда киловатт-часов. Заммэра подчеркнул, что именно промышленный сектор стал лидером среди прочих отраслей столичной экономики по данному параметру. По словам Ефимова, динамику можно объяснить активным развитием производств, а также открытием новых фабрик, включая освоение новых сфер.

В целом энергопотребление коммерческого сектора показывает свой рост на протяжении уже 3 лет после спада в 2020 году из-за пандемии коронавируса, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы. По их данным, потребление электричества в 2021 году выросло на 2,5%, а в 2022 году – на 1,9%.



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