Производитель йогуртов "Слобода" и Liberty Yogurt закроет молочный бизнес

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Совет директоров группы "Эфко", который владеет брендами "Слобода" и Liberty Yogurt, принял решение закрыть бизнес по выпуску молочной продукции. Теперь производство будет переориентировано под "растительные альтернативы на экспорт", заявила пресс-служба группы.

Компания продолжит работать в направлениях по переработке масличных, растительных жиров и белков. Кроме того, группа "Эфко" и дальше будет инвестировать в технологии глубокой переработки подсолнечника, альтернативных видов мяса и молока, а также в продукты "для здорового долголетия".

"Российский рынок йогуртов – зрелый и насыщенный. Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока", – подчеркнул исполнительный директор "Эфко" Сергей Иванов.

Он также напомнил, что два года назад в ходе реализации новой стратегии компания продала собственное молочное производство – фирму "Зеленая долина", однако решили оставить линейку по производству йогуртов. При этом Иванов рассказал, что на данный момент у компании достаточно проектов, на которые "стабильно не хватает ресурсов".

На российский рынок молочной продукции компания вышла в 2015 году, начав производство йогуртов "Слобода" в Белгородской области.

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