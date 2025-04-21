Более 700 столичных брендов смогут принять участие в проекте "Сделано в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 700 столичных брендов смогут принять участие в проекте по продвижению локальных товаров "Сделано в Москве" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития, передает портал мэра и правительства города.

Отбор продлится до середины мая. Бренды смогут представить на маркете свыше 70 тысяч товаров. Кроме того, летом пройдет дополнительная ротация товаров, чтобы граждане смогли познакомиться с еще большим числом локальных брендов.

В мероприятии смогут принять участие самозанятые, индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства и крупный бизнес Москвы. Требуется лишь подача заявки в личном кабинете. Также принять участие в проекте приглашают социальных предпринимателей. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте проекта бизнес.сделановмоскве.рф.

В рамках маркета "Сделано в Москве", кроме непосредственной продажи товаров в арт-павильонах, можно будет проводить свои мероприятия, включая мастер-классы, дегустации, промоакции. Также участники смогут организовать выступления спикеров на главной сцене на Болотной площади. Участие в маркете является одной из городских мер поддержки, которую департамент предоставляет предпринимателям на безвозмездной основе.

Кроме того, бизнесмены смогут поучаствовать в самом проекте "Лето в Москве", чтобы заявить о своем бренде и получить поддержку столичных властей. В частности, участники могут организовать свое собственное мероприятие на городской площадке либо провести акцию у себя, но под брендом "Лето в Москве".

Маркет "Сделано в Москве" охватит 14 городских туристических мест летом 2025 года. Он представит 11 концепций арт-павильонов в виде реалистичных объектов. Флагманской площадкой снова станет Болотная площадь. Также маркет будет находиться на Гоголевском и Цветном бульварах, Ходынском Поле и Трубной площади, Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, Рождественке.

