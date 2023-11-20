Верховный суд поддержал инициативу о запрете иностранного участия в уставном капитале СМИ

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Верховный суд России одобрил позицию Роскомнадзора, из которой следует, что юридическому лицу с незначительным иностранным участием должно быть запрещено выступать в качестве учредителя средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте РКН.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассматривая дело № 45-КАД23-18-К7 от 18 октября 2023 года, подтвердила, что российскому юридическому лицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации", – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что подобное ограничение диктуется статьей 19.1 закона "О средствах массовой информации". Оно имеет отношение к организациям, в которых доля иностранного участия составляет менее 20%.

До этого РКН выявил, что одним из учредителей газеты "Калининец", которая издавалась в Свердловской области, является лицо с иностранным участием. В связи с этим ведомство обратилось в суд и потребовало приостановить деятельность издания.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить представителям недружественных государств иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ. Он напомнил о вышеуказанном правиле и пояснил, что его приняли с целью исключить иностранное влияние в России через средства массовой информации.

