"Яндекс Доставка" запустит междугородний сервис доставки

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"Яндекс Доставка" запустит сервис доставки между городами, он будет доступен в приложении "Яндекс Go". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь пользователи смогут оформить доставку из пункта выдачи "Яндекс Маркета" в одном городе до ПВЗ в другом.

Функционал сервиса адаптирован как для частных лиц, так и для предпринимателей. Оформить доставку в приложении можно будет, выбрав тариф "Пункт выдачи", удобные для отправки адреса, а также указав габариты посылки. Тариф предусматривает три размера коробок. Вес посылки не должен превышать 12 килограммов. Отследить местонахождение груза можно будет в приложении.

Частные лица и предприниматели смогут протестировать сервис в конце октября. До конца года его запустят более чем в 40 городах России. В 2023 году посылки можно будет отправлять от двери до двери.

В пресс-службе компании отметили, что сервис будет особенно полезным для предпринимателей и мастеров, которые продают товары собственного производства. Физические лица тоже смогут отправлять посылки в другие города с помощью этого сервиса.

"Мы видим, что все больше и больше предпринимателей используют приложение "Яндекс Go" для доставки товаров своим клиентам внутри городов. Теперь этим простым и привычным способом можно будет заказать доставку и между городами. Новый тариф поможет малому бизнесу расширить географию продаж и увеличить выручку", – рассказал генеральный директор "Яндекс Доставки" Роман Морозов.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят электрические речные трамваи. До конца года электрические суда выйдут на тестовый маршрут Парк Фили – Киевский вокзал.

Для зарядки и швартовки инновационных речных трамваев возле вокзала сейчас устанавливают новый причал. В ожидании поездки пассажиры смогут посидеть там в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом.

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