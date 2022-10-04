РЖД запустят оплату билетов через СБП до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские железные дороги (РЖД) до конца 2022 года намерены ввести оплату билетов на пригородные поезда через Систему быстрых платежей (СБП) на сайте и через мобильное приложение, сообщается в телеграм-канале холдинга.

"Вызовы последних лет показывают нам, что ключевыми задачами являются быстрая адаптация к изменениям и максимальная цифровизация процессов", – отметил замглавы компании Дмитрий Пегов.

В октябре оплата через СБП будет запущена для приобретения проездных документов на поезда дальнего следования. В настоящее время свыше 75% билетов на поезда дальнего следования и около 10% на пригородные поезда оформляются через интернет.

Ранее сообщалось, что РЖД предоставят пассажирам в возрасте 60 лет и старше скидки на билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования.

Купить билеты по льготной программе можно вплоть до 20 декабря, но не позднее чем за три дня до отправления состава. Путешествие по приобретенным билетам возможно в период с 3 октября по 22 декабря.



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