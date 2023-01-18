Назван самый дорогой в мире бренд

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Самым дорогим мировым брендом стал американский Amazon. Это следует из рейтинга Brand Finance Global 500.

Несмотря на падение стоимости компании в 2022 году с 350,3 до 299,3 миллиарда долларов, она обогнала корпорацию Apple, которая в свою очередь заняла в рейтинге второе место. Стоимость американской корпорации также упала в цене и составила 297,5 миллиарда долларов.

Google и Microsoft заняли третью и четвертую строчки рейтинга. Их стоимость оценивается в 281,4 и 191,6 миллиарда долларов соответственно. На пятом месте оказалась американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart за 113,8 миллиарда долларов.

В топ-3 самых дорогих российских компаний вошли Сбер, "Газпром" и "Лукойл" с 163-м, 420-м и 457-м местами соответственно.

Ранее стало известно, что предприниматель Владимир Потанин стал крупнейшим новым собственником ушедших из РФ компаний. Он является главой "Интерроса" и "Норильского никеля". Прибыль компаний Потанина в 2021 году составила 49,1 миллиарда рублей.



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