British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии

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Британская табачная компания British American Tobacco (BAT) закрыла сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что на российский и белорусский рынки приходилось около 2,7% всей выручки табачного концерна. После перехода новым владельцам активы, как ожидается, будут переименованы в ITMS Group.

О планах покинуть рынок РФ производитель объявил в марте прошлого года. Решение объяснили тем, что владение активами в России в текущих условиях якобы является нецелесообразным.

На прошлой неделе стало известно, что BAT подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ и Белоруссии консорциуму, возглавляемому местным менеджментом. Документ, в частности, предполагает сохранение трудовых условий специалистов в течение двух лет после закрытия сделки.



Компания British American Tobacco покинет Россию