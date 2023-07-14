Разработчик видеоигр Gameloft ликвидирует свое российское юрлицо

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Разработчик видеоигр со штаб-квартирой в Париже Gameloft приступил к ликвидации своего юридического лица в России, следует из документов на сайте ФНС РФ.

Компания была зарегистрирована в России еще в мае 2014 года. Сейчас издатель предоставил в межрайонную ИФНС России № 46 по Москве заявление по форме Р15016. Оно соответствует уведомлению о ликвидации юридического лица.

В едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и на портале "Федресурс" информации об этом пока что нет. Компания, которая является "дочкой" французского медиаконгломерата Vivendi, приостановила свой бизнес в России и Белоруссии в начале апреля 2022 года.

Американский издатель компьютерных игр Electronic Arts сообщил об изменениях в структуре и руководстве компании. Теперь она будет состоять из двух главных подразделений – EA Entertainment и существующей в настоящее время EA Sports.