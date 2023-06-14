Wildberries запустил экскурсии на склады

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Маркетплейс Wildberries запустил экскурсии на свои склады, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что первыми посетителями стали студенты Университета правительства Москвы.

"Тридцать студентов посетили логоцентр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистического центра для маркетплейса, как выстроены складские процессы от приемки товаров от предпринимателей до их отправки покупателям, и как автоматизация бизнес-процессов и инновации в области разработки ПО влияют на ключевые экономические показатели", – говорится в сообщении.

Ранее Wildberries опроверг данные о сокращении работников в пунктах выдачи. По информации СМИ, сокращения были вызваны падением популярности площадки на фоне конфликтных ситуаций с партнерами. В частности, журналисты приводили данные, что за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ сократилась с 43 до 38%.

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками