Артемия Лебедева назначили директором по дизайну "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дизайнера Артемия Лебедева назначили директором по дизайну социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу соцсети.

"Артемий Лебедев присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей", – заявили в пресс-службе

На новой должности он будет управлять самим внешним видом и разрабатывать общую концепцию оформления "ВКонтакте" и продуктов соцсети.

Ранее стало известно, что "ВКонтакте" впервые за 1,5 года обогнала мессенджер Telegram по количеству пользователей мобильного интернета. В июле 2023 года соцсеть имела долю в 33,1% от всех мобильных пользователей соцсетей. Telegram занял второе место с 32,8% пользователей.

Однако в общем объеме мобильного трафика лидерство остается за Telegram с его 60%, тогда как у соцсети "ВКонтакте" показатель составил 22%.