Соцсеть "ВКонтакте" обогнала Telegram по числу мобильных пользователей

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Социальная сеть "ВКонтакте" впервые за 1,5 года обогнала мессенджер Telegram по количеству пользователей мобильного интернета. Об этом говорится в исследовании аналитиков Big Data МТС по обезличенным данным оператора, пишет РИА Новости.

В июле этого года "ВКонтакте" занял долю в 33,1% пользователей всех социальных сетей. На втором месте оказался Telegram с 32,8% пользователей, на третьем – "Одноклассники" с 20,6% пользователей.

Тем не менее в общем объеме мобильного интернет-трафика лидерство все равно остается за Telegram, на который приходится порядка 60% трафика, тогда как у "ВКонтакте" аналогичный показатель составляет 22%.

Директор центра Big Data МТС Виктор Кантор отметил, что "ВКонтакте" составляет высокую конкуренцию Telegram по аудитории – в июле соцсеть лидировала в 36 регионах РФ.

Ранее сообщалось, что компанию Telegram Messenger Inc. могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.

До этого стало известно, что Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна", уступив лишь "ВКонтакте", который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю.

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