Telegram могут оштрафовать за повторный отказ локализовать в РФ данные пользователей

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Компанию Telegram Messenger Inc. могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу судебного участка мирового судьи № 422 Таганского района.

Отмечается, что дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ") передано судье.

В сообщении добавили, что нарушение выявил Роскомнадзор. Ведомство составило протокол и направило его в суд.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за 32 телеграм-канала с фейковой информацией о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Требования удалить каналы отправлял Роскомнадзор.

Также в Германии Telegram оштрафовали на 5,1 миллиона евро за нарушения законодательства об улучшении правоприменения в соцсетях. Речь идет о нарушении норм так называемого NetzDG, требующего, чтобы администрация социальных сетей применяла процедуру обработки жалоб на незаконный контент.

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