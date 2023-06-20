12:19Технологии
Telegram получил штраф на 4 млн рублей за каналы с фейками о ВС РФ
Фото: 123RF/diy13
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за 32 телеграм-канала с фейковой информацией о действиях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации, пишет РИА Новости.
"Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", – заявил мировой судья участка столичного Таганского района Тимур Вахрамеев.
Роскомнадзор отправлял мессенджеру требования удалить 32 канала, в том числе ресурсы СМИ-иностранных агентов. Вахрамеев заявил, что с начала 2021 года Telegram штрафовали по аналогичным статьям 17 раз на общую сумму в 50,5 миллиона рублей.
При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что планов по ограничению работы мессенджеров для общения россиян нет.
До этого на платформе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в Сети появилась информация, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий Telegram. Позже этот домен пропал из перечней.
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