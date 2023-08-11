Telegram вошел в топ-3 по объему трафика в России

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Telegram вошел в топ-3 площадок по объему трафика в России, он уступил социальной сети "ВКонтакте" и видеохостингу YouTube. Об этом со ссылкой на данные российских операторов сообщает газета "Ведомости".

"Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна", уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю", – заявил газете представитель сети "Билайн".

По его словам, рост трафика Telegram наблюдается с начала года с "ярко выраженными событийными всплесками". Он уточнил, что рост трафика произошел и после запуска нового формата историй в мессенджере, но подчеркнул, что взрывного роста из-за нового формата не произошло.

Представители "Мегафона" и "МТС" также подтвердили вхождение Telegram в топ-3 по генерации трафика. При этом ни один из операторов не стал называть конкретных цифр по интернет-потреблению.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что формат историй в Telegram приведут к миграции в этот мессенджер российских блогеров из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией). Он отметил, что первая волна миграции произошла весной 2022 года из-за блокировки Instagram на территории РФ.



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