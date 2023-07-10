Свыше 14 тонн просроченных товаров изъяли в магазинах "Светофор" в Москве

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Специалисты провели проверки в 23 магазинах сети "Светофор" в Москве, по итогам которых было изъято больше 14 тонн просроченной продукции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной, с нарушенными сроками годности, с видимыми повреждениями и признаками порчи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины отобранных специалистами образцов продукции не отвечали требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, а также по показателям идентификации. В итоге было составлено 64 административных протокола, восемь магазинов было решено опечатать на сроки от 8 до 90 суток.

Кроме того, юридическим и должностным лицам были выписаны 58 административных штрафов на сумму 4,3 миллиона рублей. Владельцам сети магазинов предписано устранить все нарушения, этот процесс контролирует управление Роспотребнадзора по Москве.

Ранее Роспотребнадзор выявил в продаже в Подмосковье опасную для употребления в пищу красную молотую паприку, производителем которой является несуществующая организация. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы.

