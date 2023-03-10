Глава "Газпром экспорта" Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова займет должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщает ТАСС.

Исполнять обязанности руководителя "Газпром экспорта" будет Дмитрий Хандога, а курировать "Газпром" на газовом рынке будет замглавы холдинга Виталий Маркелов. Также "Газпром" поменял нумерацию департамента 512 на 312.

Бурмистрова была членом правления "Газпрома" с 2019 года, курируя вопросы внешнеэкономической деятельности. "Газпром экспорт" она возглавляла с 2014 года.

В феврале Владимир Путин во время участия в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" заявил, что компания показывает устойчивость и идет вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать организацию. Президент поздравил всех работников компании с такой значимой датой и поблагодарил за деятельность на благо россиян.



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