Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Основатель бренда одежды Sela, бизнесмен Борис Остроброд погиб в Латвии в результате несчастного случая. Об этом сообщил его двоюродный брат, предприниматель Аркадий Пекаревский на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Не стало Бориса Остроброда... Трагическая случайность – ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", – заявил Пекаревский.

По его словам, Остроброда похоронят в Израиле 19 февраля.

Борис Остроброд родился в 1957 году. В 90-е он переехал в Израиль, где начал предпринимательскую деятельность. В 1991 году вместе с Пекаревским Остроброд основал бренд Sela, который в 2000-е завоевал популярность в России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!